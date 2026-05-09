VIDEO / Šok u Njemačkoj: Harry Kane promašio prvi penal u Bundesligi

Podijeli :

U 33. kolu njemačke Bundeslige Bayern Munchen je nakon ispadanja od PSG-a u polufinalu Lige prvaka gostovao kod Wolfsburga koji se bori za ostanak. Iako rezultat nije bio primaran za Bavarce, Vincent Kompany poslao je Harryja Kane na travnjak od prve minute. Engleski napadač i najbolji strijelac Bundeslige u 36. minuti dobio je priliku zabiti iz kaznenog udarca. Bio mu je to 25. penal u Bundesligi te je dosad zabio svih 24 koja je pucao. Međutim, u ovom pokušaju nije bio uspješan. Kane je poslao vratara u krivu stranu, ali njegova lopta otišla je izvan okvira gola i rezultat na semaforu je ostao 0:0. Kane je tako ostao na 33 gola u Bundesligi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.