VIDEO / Sociedad vodio 3:1 do 84. pa na kraju osvojio samo bod: Sučić se vratio nakon ozljede

U 32. kolu španjolske La Lige Rayo Vallecano, polufinalist Konferencijske lige, ugostio je Real Sociedad, aktualnog prvaka španjolskog Kupa kralja. Ove dvije ekipe odigrale su ludu utakmicu u kojoj smo vidjeli šest priznatih golova, dva poništena te jedan crveni u remiju 3:3.

Poveo je Real Sociedad u 20. minuti golom Mikela Oyarzabala da bi Rayo u 24. minuti izjednačio preko Carlosa Martina, no taj gol na kraju je poništen zbog igranja rukom. Međutim, Rayo je ipak izjednačio u 30. minuti preko Sergija Camella.

U drugom poluvremenu je Orri Oskarsson donio novo vodstvo Sociedadu da bi u 69. sreća ponovno bila na strani Baska jer je pogodak Pedra Diaza poništen zbog zaleđa. Kazna za Vallecano stigla je u 76. minuti jer je tada Oyarzabal realizirao kazneni udarac za 3:1 Sociedada.

Međutim, tu nije bio kraj. U 84. minuti je Florian Lejuene pogodio za 3:2, a konačni povratak Raya stigao je u 99. minuti kada je Alemao zabio za 3:3. Do kraja susreta vidjeli smo još crveni karton Isija Palazona, jednog od najboljih igrača Vallecana.

Duje Ćaleta-Car odigrao je cijeli susret nakon što mu je poništena suspenzija zbog žutih kartona dok se Luka Sučić vratio na travnjak nakon male ozljede. Hrvatski reprezentativac ušao je u igru u 56. minuti.

