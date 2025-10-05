VIDEO / Sociedad poražen na domaćem terenu, igrali Ćaleta-Car i Sučić

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver Images

Nogometaši Betisa večeras su u gostima u Barceloni pobijedili Espanyol 2-1 u osmom kolu španjolske La Lige.

Strijelci za Betis bili su Cucho Hernandez u 54. minuti i Abde Elzalzulli u 63. minuti, a gol za Espanyol postigao je Paul Lozano u 15. minuti. Betis je četvrti s 15 bodova, a Espanyol je na devetom mjestu, tri boda iza.

Istovremeno, Rayo Vallecano je u gostima u San Sebastianu pobijedio Real Sociedad 1-0. Pobjednički gol postigao je Pacha u 84. minuti, Duje Ćaleta Car je odigrao cijelu utakmicu, a Luka Sučić ušao u 63. minuti za momčad iz San Sebastiana.

Rayo Vallecano je na 14. mjestu s osam bodova, a Real Sociedad predzadnji, na 19. poziciji s pet bodova.

