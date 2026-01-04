VIDEO / Sociedad osvojio važan bod protiv Atletica: Ćaleta-Car igrao, Sučić odsjedio na klupi

Podijeli :

U 18. kolu španjolske La Lige sreli su se Real Sociedad Luke Sučića i Duje Ćaleta-Cara i Atletico Madrid. Bila je to tvrda utakmica koja je na kraju završila remijem 1:1.

U prvom dijelu nije bilo pogodaka iako se mreža Atletico Madrida zatresla. Nakon “skraćenog kornera” je Alexander Sorloth zatresao svoju mrežu, ali spasilo ga je zaleđe Braisa Mendeza. Nakon tog poništenog gola poludio je Duje Ćaleta-Car koji je zaradio i žuti karton.

VIDEO / Ćaleta-Car poludio na suca nakon poništenog gola Sociedada

U drugom dijelu ipak smo vidjeli golove. Prvo je u 50. minuti Sorloth pogodio pravu mrežu za 1:0 Atletica da bi pet minuta kasnije Goncalo Guedes zabio i vratio Real Sociedad u egal. Do kraja utakmice nije bilo golova i obje ekipe su se morale zadovoljiti s bodom.

Atletico je ovim remijem ostao na četvrtom mjestu s 11 bodova zaostatka za vodećom Barcelonom dok je Sociedad skočio jednu poziciju te su sada na 15. mjestu s 18 bodova.

U ovoj utakmici je 90 minuta odigrao Ćaleta-Car dok je Luka Sučić, još jedan hrvatski reprezentativac, ostao na klupi.

