VIDEO / Slovenski izbornik otkrio: ‘Hrvatska je poslala poziv za pripremnu utakmicu u lipnju’

U ovotjednoj emisiji Pod prečko slovenskog Sport Kluba gostovao je podvukli smo crtu pod nogometno ljeto 2025 predsjednik Nogometnog saveza Slovenije Radenko Mijatović.

Osvrnuo se i na prijateljske utakmice koje čekaju slovensku reprezentaciju te otkrio:

„Hrvati su nam već poslali i službeni poziv da s nama odigraju utakmicu u lipnju. Uzet ćemo u obzir i želje izbornika, izbora će biti vrlo malo“, rekao je predsjednik govoreći o prijateljskim utakmicama u ožujku i tijekom ljeta.

Je li Mijatović već pronašao novog slovenskog izbornika?

„Uvijek govorimo o uravnoteženom proračunu, tako da ne možemo ići preko svojih mogućnosti. Imamo vremena, ali bih volio da se ta pozicija riješi što prije. Provjerit ćemo opcije ondje gdje uopće postoje kandidati. Kada vidimo da je netko prikladan za vođenje i kada pronađemo zajednički jezik, obavijestit ćemo vas. Za sada nemamo ništa“, rekao je Mijatović o potrazi za novim čelnikom stručnog stožera Slovenije.