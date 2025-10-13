VIDEO / Slovenci sve dalje od Mundijala, okršaj protiv Kosova će biti ključan

U skupini B je Švicarska propustila napraviti krupni korak prema SP-u jer je odigrala 0-0 u Ljubljani protiv Slovenije.
Još je uvijek Švicarska prva, ali joj opasno prijeti Kosovo koje sada zaostaje tri boda.
Šveđani su nastavili s iznimno lošim kvalifikacijama i posljednji su u grupi te skupine, a je u ponedjeljak slavilo u Göteborgu s 1-0.
Gol odluke dao je Asllani u 32. minuti, a asistenciju je upisao bivši igrač Rijeke i mladi hrvatski reprezentativac – Veldin Hodža.
