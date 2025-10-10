VIDEO / Slovenci promašuju nemoguće, pogledajte što su Šeško i Drkušić propustili u Prištini

Podijeli :

Kosovo i Slovenija igraju možda i ključnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U Prištini je i dalje 0:0, a tako nije trebalo ostati da je malo precizniciji bio Drkušić. Dobio je savršen centaršut na peterac, ali uspio je promašiti nemoguće... Nakon samo četiri minute sam na pet metara ostao je u Unitedov Benjamin Šeško, rezultat je ostao isti. Slovenci su previše promašili...