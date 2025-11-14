VIDEO / Slovačka unatoč dva poništena gola zadržala korak s Nijemcima

Podijeli :

U skupini A europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi odigrane su važne utakmice. Njemačka je gostovala kod Luksemburga te je golovima Nicka Woltemadea došla do važne pobjede, a isto su učinili i Slovaci na domaćem terenu protiv Sjeverne Irske. Slovačka je slavila 1:0 golom Tomasa Bobceka u 91. minuti, a ranije su im poništeni pogoci Milan Škriniara i Davida Streleca. U posljednjem kolu će u Njemačkoj Njemačka i Slovačka odigrati utakmicu za prolaz na Svjetsko prvenstvo. Obje reprezentacije imaju 12 bodova te će Njemačkoj biti dovoljan bod za prolaz zbog bolje gol-razlike.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.