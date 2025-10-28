VIDEO / Slavlje u Splitu: Torcida spektakularnim vatrometom obilježila svoj 75. rođendan

Osnovana je dan uoči velikog derbija između Hajduka i Crvene zvezde, utakmice koja je odlučivala prvaka tadašnje Jugoslavije.

Sve osim prolaza Hajduka protiv Cibalije bilo bi ogromno iznenađenje, u prilog tome ide i ovaj podatak

Na Starom placu Hajduk je slavio 2:1 i osvojio naslov bez poraza, pred rekordnim brojem gledatelja pokraj stare plinare.

Torcida je svoj 75. rođendan obilježila vatrometom na Starom placu, a snimku proslave možete pogledati OVDJE.