VIDEO / Škotska tek s igračem više slomila debitanta na SP-u, Dinamov branič kiksao kod pogotka

U prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva Škotska je u Glasgowu na Hampden Parku pobijedila Curacao 4:1.

Gosti, koji će uskoro debitirati na Mundijalu, poveli su u 17. minuti pogotkom bivšeg igrača Manchester Uniteda Tahitha Chonga poslije akcije u kojoj je na centru terena ispao Scott McKenna. Dinamov branič zamijenjen je na odmoru, zajedno s još četvoricom suigrača.

U 38. Curacao je ostao s desetoricom nakon izravnog isključenja Locadije i od tog trenutka Škotska je dominirala. U 45. minuti devetnaestogodišnji Findlay Curtis postigao je prvijenac za Škotsku svega par minuta nakon ulaska u igru, a u nastavku je Lawrence Shankland s dva gola odveo Škotsku na 3:1. Konačan rezultat postavio je Ryan Christie iz kaznenog udarca u 81. minuti.

Škotska je na SP-u smještena u skupini C s Brazilom, Haitijem i Marokom, a Curacao je u grupi E s Njemačkom, Ekvadorom i Obalom Bjelokosti.

