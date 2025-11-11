VIDEO / Skandal u Portugalu: Bivši sportski direktor Hajduka napao suca i prijetio mu da će ga prebiti

Podijeli :

Benfica je za vikend u 11. kolu portugalskog prvenstva doživjela veliki kiks, odigravši 2:2 protiv pretposljednje Casa Pije, iako je do 65. minute vodila 2:0. Primila je gol za izjednačenje u sudačkoj nadoknadi, čime je zaostala šest bodova za Portom i tri za Sportingom.

Nakon utakmice trener Jose Mourinho i sportski direktor Mario Branco, nekadašnji krojitelj sportske politike Hajduka, žestoko su verbalno napali suca Gustava Correiju, prateći ga od centra terena do tunela uz neprestane prigovore.

Portugalski sportski list A Bola objavio je zapis glavnog suca s te utakmice:

“Poštuj grb koji nosiš. Ti si sramota. Istući ću tebe i Joaa Benta, koji je u VAR sobi. Budi siguran da ću vas obojicu prebiti. Vi ste nule, bezvrijedni ste, klaunovi. Ovo što ste nam napravili je sramota”, navodne su riječi Marija Branca, prenose Portugalci.

Glavni sudac Gustavo Correia naveo je u izvještaju da je sportski direktor Mário Branco odmah po završetku utakmice ušao na teren, zbog čega je dobio crveni karton, a potom je nastavio pratiti suce prema svlačionici.

Mario Branco u karijeri je bio sportski direktor Leixoesa, Astre Ploiești, Estorila, PAOK-a i Famalicãa, a hrvatskoj je javnosti najpoznatiji po mandatu u Hajduku od 2016. do 2018. godine, za vrijeme predsjednika Ivana Kosa. Tada je realizirao transfer Nikole Vlašića u Everton za 10.8 milijuna eura, što je godinama bio rekordni izlazni transfer kluba. Klub je napustio nakon smjene predsjednika Kosa u proljeće 2018. godine.

