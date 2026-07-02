VIDEO / SK u Kanadi: ‘Ovo će biti zadnja utakmica Ronalda u dresu Portugala’

FIFA World Cup 3. srp 20260:21 0 komentara
SK

Vesela atmosfera u Torontu pred utakmicu Hrvatske i Portugala.

Odbrojavaju se minute do okršaja Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Kroz čitav Mundijal, Vatrene prati novinar Sport Kluba, Vedran Babič, koji je prikupio dojmove okupljenih navijača u Torontu.

Jedna vesela družina smatra kako će ovo biti povijesna utakmica:

“Bili smo na utakmici u Philadelphiji i odlučili smo otići u Toronto podržati reprezentaciju jer nije tako daleko. Očekujemo pobjedu i povijesnu utakmicu. Ovo će biti zadnja utakmica Cristiana Ronalda u dresu Portugala.”

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