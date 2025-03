VIDEO / Sjećate li ga se? Karius primio dva komična gola u tri minute

Podijeli :

U susretu 26. kola njemačke 2. Bundeslige, Hannover je s 2:1 slavio na gostovanju u Gelsenkirchenu kod Schalkea, a u centru pozornosti našao se vratar Loris Karius. Naime, Schalke je poveo u 27. minuti golom Antwi-Adjeia te su prednost od 1:0 držali sve do 86. minute. Nogometaši Hannovera uputili su udarac, a lopta se nesretno po Kariusa odbila od grede do Rochelta koji je zabio jednostavan gol. Svega par minuta kasnije, Hannover je imao korner, a ubačaj je išao na drugu vratnicu. Karius je izašao sa svojih vrata kako bi boksao loptu, ali ju je u potpunosti promašio i gosti su tako došli do ekspresnog preokreta. Dakako, Loris Karius ostat će zauvijek upamćen po svom nastupu za Liverpool protiv Real Madrida u finalu Lige prvaka 2018. kada je svojim pogreškama skupo koštao Redse, a Real je slavio s 3:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.