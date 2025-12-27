VIDEO / Sjajni Watkins s dva gola preokrenuo Chelsea i donio veliku pobjedu Aston Villi!

Podijeli :

Aston Villa je na Stamford Bridgeu preokretom slavila protiv Chelseaja s 2:1. Londonski sastav poveo je u prvom poluvremenu pogotkom Joãoa Pedra u 37. minuti i s tom prednošću otišao na odmor. U nastavku susreta Ollie Watkins preuzeo je glavnu ulogu – najprije je izjednačio u 63. minuti, a zatim u 84. minuti postigao pogodak za potpuni preokret i pobjedu Ville. Ovom pobjedom Aston Villa je treća na ljestvici s 39 bodova, dok vodeći Arsenal ima 42, a Manchester City 40 bodova. Chelsea je pao na peto mjesto s 29 bodova.