VIDEO / Sjajni Budimir ponovno zabio za Osasunu

Ante Budimir ponovno je strijelac za Osasunu. Na gostovanju kod Villarreala je hrvatski napadač zabio za vodstvo svoje momčadi unutačo igri s čovjekom manje. Osasuna je dobila kazneni udarac u nadoknadi prvog poluvremena, a Budimir je bio siguran s bijele točke. Tako se na poluvrijeme otišlo s vodstvom Osasune 1:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.