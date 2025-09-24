VIDEO / Sjajni Beljo dvaput zabio, a Bakrar je novom golčinom stavio ‘točku na i’! Pogledajte golove

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Nogometaši Dinama pobjedom su otvorili ovosezonsku europsku avanturu.

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone.

Dinamo je poveo u 21. minuti golom Belje, a svega tri minute kasnije, Szymanski je fantastičnim pogotkom vratio rezultat na početno stanje.

Modri su u nastavku proigrali, a Beljo je drugim golom već u 51. minuti vratio prednost na stranu Zagrepčana.

Turski velikan pokušao se vratiti u egal, no Dinamo se čvrsto branio, a potom je ‘točku na i’ novim prekrasnim pogotkom stavio Monsef Bakrar u 94. minuti za konačnih 3:1.