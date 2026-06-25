VIDEO / Njemačka rano povela, ali Ekvador ekspresno izjednačio

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(AP Photo/Frank Franklin II) via Guliver Image

Njemačka je pobjedama protiv Curacaa i Obale Bjelokosti u prva dva kola skupine E na Svjetskom prvenstvu osigurala prvo mjesto. Međutim, Julian Nagelsmann se u posljednjem kolu protiv Ekvadora nije odlučio na odmaranje momčadi te je poslao praktički prvi sastav protiv južnoameričke ekipe.

Takav sastav pomogao je Njemačkoj da već u drugoj minuti stigne do vodstva. Aleksandar Pavlović ukrao je loptu u opasnoj zoni te je proslijedio loptu do Floriana Wirtza koji potom upošljava Leroya Sane, a igrač Galatasaraya zatim pogađa za 1:0. Tražili su Ekvadorci prekršaj zbog visoko podignute noge Pavlovića, no Tori Penso nije dosudila prekršaj i Njemačka je povela. Gol za vodstvo pogledajte OVDJE.

Ovo je dobra stvar za Hrvatsku jer po trenutačnom stanju na ljestvici, trećeplasirana ekipa iz skupine E neće imati više bodova od Hrvatske ako Vatreni izgube ili remiziraju s Ganom.

Ta sreća za Vatrene je na ovoj utakmici kratko trajala jer je već u devetoj minuti Nilson Angulo zabio za poravnanje. I dalje je Hrvatska u ovom trenutku bila bolja od Ekvadora, no Ekvadorci su pokazali da mogu zaprijetiti Njemačkoj. Pogodak za izjednačenje pogledajte OVDJE.