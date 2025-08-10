VIDEO / Šimić neprimjetan u Cvajti, njegov protivnik postao najmlađi igrač u povijesti lige

Podijeli :

Hrvatski napadač i član njemačkog drugoligaša Karlsruhera Roko Šimić nije se baš naigrao u utakmici 2. Bundeslige protiv Herthe. Šimić je u igri proveo 67 minuta prije nego što je zamijenjen, ali jedva da se u tom razdoblju susreo s loptom. Bivši napadač Lokomotive u 'Cvajtu' je stigao ovog ljeta na posudbu iz Cardiffa. U isto vrijeme kada je on izašao, u igru je ušao igrač Herthe Kennet Eichhorn koji je sa 16 godina postao najmlađi igrač u povijesti 2. Bundeslige.

