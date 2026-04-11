VIDEO / ‘Show’ Hrvata u Španjolskoj: Ćaleta-Car zabio autogol, a onda Sučić golčinom ‘spasio stvar’

Prvih 15 minuta dvoboja Real Sociedada i Alavesa u 31. kolu La lige prošlo je u znaku Hrvata.

Hrvatski stoper Duje Ćaleta-Car već u 3. minuti pokušao je blokirati udarac prema golu njegova golmana, ali je samo poslao loptu u mrežu za vodstvo Alavesa 1:0 No, u 14. minuti za izjednačenje Real Sociedada na 1:1 pravu je golčinu izvan 16 metara zabio Luka Sučić te tako vratio stvari na početak.

Nisu to bili jedini golovi u prvih 45 minuta. Alaves je u vodstvo došao ponovno u 24. minuti kada je precizan bio Diabate.

