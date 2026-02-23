VIDEO / Šeško srušio Everton i vratio United na mjesto koje vodi u Ligu prvaka

Pogodak odluke postigao je Slovenac Benjamin Šeško, koji je ušao s klupe u 58. minuti, a u 71. svojim sedmim golom u prvenstvu donio pobjedu gostima.

VIDEO / Arsenal u sjevernolondonskom derbiju porazio Tudora u debiju na klupi Tottenhama

United se ovom pobjedom vratio na četvrto mjesto s 48 bodova te sada ima tri boda više od petoplasiranog Chelseaja i šestoplasiranog Liverpoola. Trećeplasirana Aston Villa ima 51 bod.

Everton je deveti s 37 osvojenih bodova.