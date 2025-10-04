VIDEO / Šeško je u sjajnoj formi! Slovenac zabio drugu utakmicu zaredom za Man. United

Podijeli :

Nogometaši Manchester Uniteda sjajno su otvorili susret 7. kola engleskog prvenstva. Na poluvremenu s 2:0 vode protiv novopečenog prvoligaša Sunderlanda, a jedan od strijelaca bio je slovenski reprezentativac Benjamin Šeško. Djeluje kako se bivši napadač RB Leipziga uspješno prilagodio na novu sredinu, obzirom kako je ovo druga utakmica u nizu u kojoj trese protivničke mreže. Podsjetimo, postigao je jedini pogodak Crvenih vragova u 3:1 porazu protiv Brentforda u 6. kolu.

