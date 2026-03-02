VIDEO / Senzacija na Bernabeuu: Real kući izgubio od Getafea nakon 18 godina

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nogometaši Getafea pobijedili su Real Madrid 1:0 na gostovanju u posljednjoj utakmici 26. kola španjolske La Lige.

Gosti su do pobjede došli zahvaljujući spektakularnom golu iz 39. minuti, kada je napadača Martin Satriano zatresao mrežu.

Prva je ovo pobjeda Getafea na Bernabeuu poslije 18 godina, odnosno od 1:0 pobjede 24. veljače 2008. godine.

Drugi je to poraz za momčad Alvara Arbeloe, u prošlom kolu izgubili su od Osasune 2:1.

Real je ovim kiksom ostao na 60 bodova, četiri manje od Barcelone, dok je Getafe slavljem skočio na 11. mjesto s 32 boda.