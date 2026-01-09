VIDEO / Senegal iskoristio veliku grešku malijskog vratara i postao prvi polufinalist AFCON-a

Podijeli :

U petak navečer započelo je četvrtfinale Afričkog kupa nacija. U prvoj utakmici u Tangeru u Maroku sreli su se Senegal i Mali. Veliki favorit bila je reprezentacija Senegala, a oni su taj status i opravdali pobjedom 1:0.

Mali je nešto bolje otvorio utakmicu, ali tu igru nisu uspjeli naplatiti i druga najbolje rangirana afrička reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici se stabilizirala. Senegal je sve češće počeo prijetiti, a do pogotka za vodstvo došli su u 27. minuti. Tada je malijski vratar Djigui Diarra napravio veliku grešku i Iliman Ndiaye, napadač Evertona, zabio je za 1:0.

Krajem prvog dijela stigli su novi problemi za Mali jer je njihov kapetan Yves Bissouma zaradio drugi isključujući žuti karton. Protestirao je veznjak Tottenhama, ali južnoafrički sudac Abongile Tom nije promijenio svoju odluku i u drugom dijelu je Mali igrao s desetoricom.

Senegal je dozvolio nekoliko prilika Maliju u drugom dijelu iako je imao igrača više. Morao je nekoliko puta reagirati Edouard Mendy koji je zadržao svoju ekipu u vodstvu. S druge strane terena je aktivan bio Diarra koji je držao Mali na samo jednom golu zaostatka.

Do kraja susreta nije bilo pogodaka i Senegal je izborio polufinale Afričkog kupa nacija. Tamo će druga najbolja afrička reprezentacija čekati pobjednika susreta između Egipta i aktualnih prvaka Obale Bjelokosti.

Taj susret igrat će se u subotu, a večeras od 20 sati na rasporedu je ogled domaćina Maroka s Kamerunom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.