VIDEO / Semenyo petom zabio na Wembleyu i Manchester Cityju donio drugi trofej sezone

U finalu FA Cupa Manchester City igrao je protiv Chelseaja na Wembleyu. Utakmica je do 72. minute bila bez golova, a onda je Erling Haaland pronašao Ganca Antoinea Semenya koji petom pogađa za 1:0 Građana. Na kraju je susret završio 1:0 i Manchester City je osvojio drugi Kup ove godine. Nakon osvajanja EFL Cupa, sada su stigli i do FA Cupa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.