VIDEO / SD Rijeke za SK otvoreno o propalom transferu Jankovića, ponudama za Fruka i prodaji Rijeke

Sezona nije počela onako kako ste očekivali. Nakon devet kola Rijeka je tek osma na tablici s deset bodova i već je promijenila trenera. Koji su razlozi za takav početak?

“Pa dobro, razlozi… Volio bih da ih znamo, jer se onda ovo vjerojatno ne bi ni dogodilo. Vjerojatno je više faktora utjecalo – promjena trenera, razne priče oko kluba, prodaje ili neprodaje kluba… Sami razlozi, nismo bili pravi. Očekivanja su bila veća, a nismo sretni zbog rezultata koje smo napravili. Iskreno, nije se previše ekipa promijenila, otišla su tek dva igrača iz prvih jedanaest i treći koji je bio u kadru. Doveli smo nekoliko novih igrača, ali objektivno – podbacili smo. Završena je prva četvrtina prvenstva, Europe je dosta utakmica. Jedino što je pozitivno u cijeloj priči, plasirali smo se u grupnu fazu Konferencijske lige, s čime smo zadovoljni. No, u hrvatskom prvenstvu nismo zadovoljni, ima još dosta utakmica. Mislim da imamo sasvim dobru ekipu i vjerujem da ćemo se dići.”

Osjećate svlačionicu i igrače. Je li moguće da je došlo do određenog zasićenja nakon prošle sezone koja je bila toliko dobra da ju je jako teško ponoviti?

“Sigurno da mnogi igrači koji su sudjelovali u tome prošle sezone, a ostali su i sada, možda su razmišljali i o transferima. Vjerojatno je to utjecalo. Nakon velikog uspjeha i pražnjenja, osvajanja duple krune… Malo smo tu pali, ali svjesni su igrači, bilo je puno razgovora i svi znaju da moramo biti bolji. Svima nam je u interesu da se dignemo, brzo će doći zimski prijelazni rok, pa da i oni i mi u klubu ostvare svoje ciljeve.”

Kako gledate na odluku o raskidu suradnje s Radomirom Đalovićem? Je li bila ispravna?

“To je teško komentirati. Prošlo je premalo vremena i tek će vrijeme pokazati kako što. Bila je to strateška odluka kluba. Došao je novi trener, vidjet ćemo kako će se on snaći. Rezultati su stvarno mjerilo. Đalović je napravio top rezultat, osvojio duplu krunu, u svojoj prvoj sezoni, malo koji trener to može reći. Drago mi je da je našao novi klub u kojem će raditi, vrijeme će pokazati. Sigurno da je to utjecalo na nas u klubu i sve, ali idemo dalje.”

Novi trener je Španjolac Víctor Sánchez. Je li on bio prvi izbor?

“Kao i uvijek kod promjene trenera, bilo je više kandidata. Na kraju smo se odlučili za njega jer ima iskustvo i radio je u dosta klubova. Kad bismo mi znali tko je siguran da će biti uspješan, ne bismo puno razmišljali. Naravno, sve ovisi o rezultatima, ali vjerujemo u njegov rad i mi smo tu da mu pomognemo u radu. Situacija nije laka, ali treba vjerovati u rad i sve ostalo. Prošle sezone je bilo velikih uspona i padova pa smo na kraju uspjeli.”

Spomenuli ste na panelu neke nerealizirane transfere, primjerice onaj Nike Jankovića. Što se dogodilo?

“Da, za Niku smo primili službenu ponudu, koju smo i prihvatili. Sve je išlo u smjeru realizacije, stvar je bila gotova u jednom danu. Na kraju je on igrao i tu utakmicu u Osijeku gdje je bilo čak i priče da ne igra da bi putovao drugi dan na liječnički. No, u Fenerbahčeu se promijenio trener – Mourinho je otišao – i cijela se situacija promijenila. Transfer se nije dogodio. Niko naravno mora igrati i boriti se da igra, danas sutra da dođe u novu situaciju da mu se takve stvari dese, da pokuša ostvariti transfer.”

Je li to ostavilo traga na njemu?

“Psihološki vjerojatno je. Kad ti u glavi dođe ti jedan ozbiljan transfer pa te onda to malo poljulja. Dobar je dečko i igrač i mislim da će on biti Niko Janković koji je zaslužio, kakvu je sezonu imao i prije, mislim da tu neće biti problema.”

Je li bilo ponuda i za Tonija Fruka?

“Bilo je. Međutim, nije se desilo. I Toni gleda neku ligu, gdje što, iznos za Tonija nije mali. Nije lako prodati igrača s ozbiljnim iznosom. Toni je imao fantastičnu prošlu i onu prije sezonu, sada je i reprezentativac, što je bitno i on može vrijediti samo još više. On je dobar dečko i igrač i nadam se da će napraviti dobar transfer. Pitanje o cijeni je za gospodina Miškovića.”

S obzirom na to da ljeti nije bilo prodaja, očekujete li da će ih biti zimi?

“Da, Rijeka kao i većina hrvatskih klubova funkcionira tako da dio budžeta puni kroz prodaju igrača. Pošto na ljeto nismo napravili izlazni transfer, pokušat ćemo na zimu napraviti barem jedan izlazni transfer da bi imali financijski stabilnu sezonu. Ako netko ode, moramo imati i adekvatnu zamjenu. Imamo i prilično širok kadar, oko 30 igrača što je malo i puno, uvijek ima nezadovoljnih igrača koji ne igraju ili manje igraju. Morat ćemo napraviti taj dio posla kad sjednemo i vidimo gdje smo što smo.”

Za kraj – kakva je situacija s prodajom kluba?

“Za sada ne znam ništa novo. Gospodin Mišković i dalje je predsjednik i gazda kluba. Vidjet ćemo, mislim da je najbolje to pitanje za njega. Nije se ništa dalje desilo od ovog što se konkretno pisalo. I dalje je sve kako je bilo. Da li će se što promijeniti, vidjet ćemo.”

