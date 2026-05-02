VIDEO / Schalke se vratio u Bundesligu!

Schalke je nakon tri sezone provedene u 2. Bundesligi izborio povratak u elitni rang njemačkog nogometa.
U 32. kolu “Rudari” su svladali Fortunu Düsseldorf s 1:0 pogotkom Kenana Karamana i tako pobjegli trećeplasiranom Hannoveru na nedostižnih 10 bodova prednosti, tri kola prije kraja.
Važnu ulogu u povratku Schalkea imali su i igrači s iskustvom iz HNL-a. Dejan Ljubičić stigao je ove zime iz Dinama te je u 13 nastupa zabio četiri gola i upisao tri asistencije. Nekadašnji hajdukovac Nikola Katić bio je stup obrane sve do ozljede u ožujku, koju je zadobio u doigravanju za plasman na Svjetsko prvenstvo, u susretu u kojem je Bosna i Hercegovina u Zenici izbacila Italiju.
Istaknuo se i Edin Džeko, koji je na polusezoni stigao iz Fiorentine te u devet nastupa zabio šest pogodaka uz tri asistencije. Ipak, prvo ime momčadi bio je Karaman s učinkom od 14 golova i pet asistencija.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!