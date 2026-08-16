VIDEO / Savršeni lob za savršeni hattrick napadača Arminije, pogledajte majstoriju

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Fantastičan pogodak lobom vidjeli smo u utakmici 2. kola druge Bundeslige. Arminia je kao domaćin s 3-0 pobijedila Cottbus. Hattrick je postigao sjajni Joel Grodowski, a posebno je lijep bio drugi gol u kojem je pokazao sav raskoš svog talenta. Sjajno je poveo kontru, a akciju je završio savršenim lob udarcem.

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