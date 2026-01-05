VIDEO / Salahov Egipat nakon produžetaka izborio četvrtfinale Afričkog kupa nacija

Podijeli :

Nogometna reprezentacija Egipta potvrdila je status favorita protiv Benina u osmini finala afričkog Kupa nacija, ali je u Agadiru tek nakon produžetaka slavila s 3-1.

U četvrtfinalu Egipat čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Obala Bjelokosti i Burkina Faso, a taj je susret na rasporedu u utorak.

Nakon mirnog prvog poluvremena u kojem treba tek izdvojiti šansu igrača Egipta Marmousha, u nastavku se utakmica otvorila na obje strane. Nakon lijepe akcije Salaha i Hanyja u 69. minuti je Attia sjajno pogodio s 18 metara u rašlje i doveo Egipat u vodstvo. Benin se uspio vratiti te je dosta sretno izjednačio u 83. minuti golom Dossoua.

Do novog vodstva Egipat je stigao u 97. minuti kada je spretno glavom za 2-1 pogodio Ibrahim i bio je to ključni korak Egipćana prema osam najboljih na Kupu nacija. Sve je zaključeno golom Salaha u 124. minuti za konačnih 3-1.

Od ranije se znaju dva četvrtfinalna para, igrat će Senegal – Mali i Maroko – Kamerun.

