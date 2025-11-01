VIDEO / Salah iskoristio kiks svjetskog prvaka i izjednačio rekord Waynea Rooneyja

Podijeli :

U utakmici 10. kola Premier lige Liverpool je ugostio Aston Villu, a nakon prvog poluvremena Redsi su vodili s 1:0. Strijelac jedinog pogotka bio je Egipćanin Mohamed Salah kojemu je to bilo 276. uključeno u pogotke Liverpoola. Salah je koncem prvog dijela iskoristio grešku Emiliana Martineza, junaka Argentine sa Svjetskog prvenstva u Kataru. Ovo je Salahu bio 188. gol za Redse, a uz to je skupio i 88 asistencija. Tako je izjednačio rekord Waynea Rooneyja koji je do te brojke došao u dresu Manchester Uniteda.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.