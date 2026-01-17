VIDEO / Salah i Marmoush promašili penal, Nigerija osvojila broncu na AFCON-u

Podijeli :

Reprezentacija Nigerija osvojila je broncu na Afričkom kupu nacija nakon što su boljim izvođenjem jedanaesteraca (4:2) slavili protiv Egipta. Prvih 90 minuta završilo je bez golova pa se išlo na raspucavanje. Egipatske zvijezde Mohamed Salah i Omar Marmoush nisu uspjeli realizirati udarac s bijele točke, obojici je obranio Nwabali. Kod Nigerije penal je promašio samo Deke-Bashiru.

U nedjelju će u finalu od 20 sati u Rabatu igrati domaćin Maroko i Senegal, izravan prijenos je na Sport Klubu 1.

