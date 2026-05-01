VIDEO / Ružan start u Danskoj: Ovo je lako moglo rezultirati lomom noge

U 30. kolu danske Superlige petoplasirani Brondby ugostio je trećeplasirani Nordsjaelland te je nakon prvog dijela rezultat 0:0. No, ključan trenutak dogodio se u 40. minuti kada je Alexander Lind ružnim startom umalo slomio nogu braniču Brondbyja Luisu Binksu. Napadač na posudbi iz Pise zakasnio je te je džonom zahvatio gležanj stopera domaćih koji je ostao ležati u bolovima. Sudac utakmice prvo mu je pokazao žuti karton, ali se VAR uključio te je nakon pregleda snimke promijenio odluku i pokazao crveni karton Lindu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.