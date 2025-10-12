VIDEO / Rumunji u posljednjim sekundama porazili Austriju i zakomplicirali situaciji reprezentaciji BiH

Podijeli :

U skupini H odigrana je važna utakmica Rumunjske i Austrije. U toj skupini se nalazi i BiH koja je bila slobodna u ovom kolu. Austrijanci su bili vodeći na tablici pa im je bod bio dobar, a činilo se da će s tim i otići svojim kućama. No, Virgil Ghita je u 95. minuti zabio za pobjedu Rumunja i potpuni kaos u skupini.

U susretu iz H skupine Rumunjska je pobijedila Austriju sa 1-0 produživši nadu. S druge strane Austrijancima je ovo bio prvi poraz u skupini nakon pet poraza.

Gol odluke zabio je Virgil Ghita u petoj minuti sudačke nadoknade. U ranije odigranom susretu Cipar je sa 4-0 na gostovanju porazio San Marino.

Austrija vodi sa 15 bodova, Bosna i Hercegovina ima 13, Rumunjska 10, a Cipar je na osam. Na začelju je San Marino bez bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.