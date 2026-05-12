VIDEO / Ronaldo u nevjerici: Sve je bilo spremno za proslavu naslova, a onda je vratar Al-Nassra zabio – autogol!

Al-Nassr je propustio osigurati naslov prvaka Saudijske Arabije nakon što je susret protiv direktnog Al-Hilala završio 1:1, iako je sve bilo spremno za veliko slavlje.
Momčad predvođena Cristianom Ronaldom povela je u 37. minuti golom Mohameda Simakana, koji je nakon ubačaja Marcela Brozovića iz kornera najbolje reagirao u gužvi u šesnaestercu i doveo domaće u vodstvo.
Kada se činilo da će Al-Nassr stići do 11. titule saudijskog prvaka i prve nakon sedam godina, uslijedio je šok. Brazilski Vratar Bento napravio je nevjerojatnu pogrešku i postigao autogol za 1:1 u 98. minuti, čime je Al-Hilal došao do boda i odgodio odluku o prvaku.
Ronaldo, koji je ranije izašao iz igre, sve je promatrao s klupe u nevjerici, svjestan koliko bi ovaj kiks mogao koštati njegovu momčad.
Al-Nassr tako sada ima 83 boda, pet više od Al-Hilala, ali i utakmicu više. Ako Al-Hilal slavi u zaostalom susretu, borba za naslov seli u posljednje kolo i potpuno se ponovno otvara.
