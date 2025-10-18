VIDEO / Ronaldo zabio golčinu u uvjerljivoj pobjedi Al Nassra i oduševio YouTube zvijezdu na tribinama

Podijeli :

Joao Felix postigao je svoj drugi hat-trick u sezoni Saudijske Pro lige, predvodeći Al-Nassr do uvjerljive pobjede 5:1 nad Al-Fatehom u petom kolu tamošnjeg prvenstva.

Portugalac je već u 13. minuti zabio spektakularan pogodak s gotovo 30 metara, pogodivši gornji desni kut gola. No, gosti su iznenadili i izjednačili početkom drugog poluvremena preko Sofiana Bendebke, čime su nakratko unijeli neizvjesnost u susret.

Situacija je postala još napetija kada je Amin Al Bukhari obranio kazneni udarac Cristianu Ronaldu. Nogometnoj legendi bio je to drugi promašeni penal u samo tjedna dana. Podsjetimo, Portugalac je u susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo bio neprecizan protiv Irske.

No, onda se Ronaldo iskupio već minutu kasnije prekrasnim pogotkom s ruba kaznenog prostora. Golčina je oduševila i YouTube zvijezdu, IShowSpeeda, koji je ostao u nevjerici nakon što je jedan od najboljih svih vremena maestralno zabio za prednost Al Nassra.

Uslijedilo je potpuno razbijanje – Ronaldo je asistirao Felixu za njegov drugi pogodak, a potom je Angelo proigrao Kingsleya Comana koji u 75. minuti povisuje na 4:1. Felix je ubrzo kompletirao hat-trick, pogodivši iz blizine nakon što je udarac Sadija Manea bio izbijen s gol-linije.

Bivši hrvatski reprezentativac i zvijezda Al Nassra, Marcelo Brozović, zbog ozljede je morao napustiti igru već u 19. minuti.

Ovom pobjedom Al-Nassr je povećao prednost na vrhu ljestvice Saudijske Pro lige na četiri boda i potvrdio odličnu formu pod vodstvom trenera Jorgea Jesusa.

