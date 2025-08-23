VIDEO / Roko Šimić zabio prvijenac u ‘Cvajti’

Podijeli :

Roko Šimić ove sezone igra na posudbi u njemačkom drugoligašu Karlsruheru jer na njega ne računaju u velškom trećeligašu Cardiffu. U prve dvije utakmice nije imao učinak, a sada je u trećem kolu protiv Eintracht Braunschweiga zabio za vodstvo. Igrala se 16. minuta susreta kada je hrvatski nogometaš na asistenciju Sebastiana Junga zabio za 1:0. Kasnije je sin nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca zaradio i žuti karton.

