VIDEO / Roko Šimić upisao asistenciju u 2. Bundesligi

Podijeli :

U ovim trenucima igra se 25. kolo 2. Bundeslige između Karlsruhea i Dynama iz Dresdena. Gosti iz Dresdena vode 3:2, a domaćini su do svog drugog pogotka u utakmici došli preko Ben Farhata u 68. minuti kojemu je asistirao hrvatski napadač Roko Šimić koji je na posudbi u Njemačkoj iz Cardiffa. Prva je to asistencija ove sezone za 22-godišnjeg Hrvata.