VIDEO / Reporter SK javio se iz SAD-a: ‘Priprema se parada hrvatskih navijača’

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U emisiju Jutro SK javio se naš Vedran Babić s prvim dojmovima po dolasku u Fort Worth, gradić u blizini Dallasa, u kojem Hrvatska sutra od 22 sata igra protiv Engleske. Najavio je sutrašnji navijački program u kojem će se gradom razviti velika hrvatska zastava, dočarao zahtjevne vremenske uvjete te otkrio koji je program pred Vatrenima uoči prve utakmice skupine L na Svjetskom prvenstvu. I idućih dana u programu Sport Kluba pratite javljanja uživo iz SAD-a u kojima ćemo od našeg reportera doznati sve zanimljivosti s Mundijala.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.