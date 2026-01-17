VIDEO / Real se probudio nakon šoka u Kupu kralja: Dva gola u sedam minuta za pobjedu

Nogometaši Real Madrida vratili su se na pobjednički kolosijek.
Nakon poraza u finalu Superkupa od Barcelone 3:2 te ispadanja u Kupu kralja istim rezultatom od drugoligaša Albacetea, Kraljevi su se uozbiljili i u 20. kolu La Lige rutinski slavili protiv Levantea 2:0 na domaćem terenu.
Iako, nakon prvog poluvremena činilo se kako će Mbappe i društvo ponovno imati određene probleme s obzirom da nije bilo pogodaka. No stvar se vrlo brzo promijenila u drugom dijelu.
Prvo je Mbappe realizirao penal u 58. minuti, a sedam minuta kasnije konačnih 2:0 je postavio Asencio nakon ubačaja Gulera iz kornera.
Ovom pobjedom Madriđani su i dalje na drugom mjestu s 48 bodova, bodom manje od Barcelone koja ima utakmicu manje.
