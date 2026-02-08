VIDEO / Real se pobjedom u Valenciji vratio na -1 od Barcelone, novi pogodak Mbappea!

Real Madrid je s 2:0 slavio na gostovanju kod Valencije u sklopu 23. kola La Lige.
Prvi pogdak za goste zabio je lijevi bek Alvaro Carreras, koji je nakon sjajnog solo prodora slabijom, desnom nogom pogodio za 0:1.
Pobjedu Reala potvrdio je Kylian Mbappe u 90+1. minuti na asistenciju Brahima Diaza. Bio mu je to 23. pogodak u La Ligi ove sezone, čime je učvrstio poziciju uvjerljivo najboljeg strijelca prvenstva.
Ovom pobjedom Real Madrid se vratio na samo bod zaostatka u odnosu na vodeću Barcelonu, koja ima 58 bodova, dok su Madriđani sada na 57.
Valencia je, pak, ostala tik iznad zone ispadanja s 23 osvojena boda.
