VIDEO / Real i dalje stopostotan: Mbappe ponovno zabio

Real Madrid nastavlja s dobrim ulaskom u sezonu. U petom kolu su na Santiago Bernabeu ugostili katalonski Espanyol. Brzo su slomili otpor gostiju golom Edera Militaa u 22. minuti. Početkom drugog dijela u strijelce se upisao i najbolji igrač Reala Kylian Mbappe. Ovo je Francuzu bio peti pogodak u La Ligi u isto toliko utakmica. Real Madrid je prvi na ljestvici s pet bodova prednosti nad Barcelonom koja ima i utakmicu manje. Katalonci će zaostatak pokušati smanjiti na svom terenu protiv Getafea.

Real Madrid je potvrdio prvo mjesto na ljestvici, dok je Espanyol nakon tri pobjede i jednog remija upisao premijerni poraz u sezoni.

Real je s dva dalekometna udarca slomio katalonskog suparnika, a posebno je lijep bio prvi pogodak. Tada je Eder Militao s više od 30 metara strahovito potegnuo i pogodio pod gredu za 1:0. U 47. minuti s 25 metara je pucao Kylian Mbappe, pogodio za 2:0 i potvrdu pobjede svoje momčadi.

Nakon dulje stanke na terene se vratio Jude Bellingham, jaka Realova karika.

U petom kolu nogometaši Levantea su ostvarili premijernu pobjedu, u gostima su pobijedili Gironu s uvjerljivih 4:0. Ničemu posebnom nije se mogla niti nadati Girona ove subote jer je kraj utakmice dočekala s devetoricom igrača. Nakon samo pola sata igre Witsel je dobio dva žuta kartona, dok je Girona ostala s devetoricom u 47. minuti kada je pocrvenio Reis.

Sve je to Levante lakoćom iskoristio za dolazak do tri boda. U 43. minuti za 1:0 je strijelac bio Etta Eyong. U 49. je Alvarez pogodio iz slobodnog udarca za 2-0, dok je u 70. minuti Ivan Romero povećao na 3:0. Sve je zaključeno kada je Koyalipou u 92. zabio za 4:0. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković i ovaj put je ostao na klupi za pričuve Girone, branio je Gazzaniga. Girona je ostala posljednja na ljestvici.

Četiri dvoboja na rasporedu su u nedjelju. Igrat će Rayo Vallecano – Celta, Mallorca – Atletico Madrid, Elche – Oviedo i Barcelona – Getafe.

