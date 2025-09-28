VIDEO / Rayo dominirao cijeli susret, a onda je Sevilla u završnici odnijela pobjedu iz Madrida

Podijeli :

Nogometaši Seville pobijedili su na gostovanju u Madridu domaći Rayo Vallecano s minimalnih 1-0, u prvoj od četiri utakmice nedjeljnog programa sedmog kola španjolske La Lige.

Odlučujući pogodak je pao iz odlično odigranog protunapada gostujuće momčadi u 87. minuti, kad je na ubačaj Carmone loptu u mrežu poslao Akor Adams. To je prvi pogodak nigerijskog napadača u natjecateljskim utakmicama za Sevillu, u koju je stigao u prošlom zimskom prijelaznom roku.

Sevilla je trećom pobjedom u ovoj sezoni došla do 10 bodova i popela se na osmo mjesto, dok je Rayo Vallecano s pet bodova na 16. poziciji.

Vodeći Real Madrid ima 18 bodova, ali drugoplasirana Barcelona (16 bodova) ima priliku prestići najvećeg suparnika, ako pred svojim navijačima večeras (18.30 sati) svlada Real Sociedad.