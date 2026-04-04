VIDEO / PSV nadomak titule poslije trilera, brz aut Perišića pokrenuo prvi pogodak prvaka

Nakon dva vezana poraza uskoro novi-stari prvak Nizozemske PSV vratio se pobjedama u Eredivisie. Nije bilo lako, sastav iz Eindhovena gubio je kod kuće od Utrechta 2:0, u sudačku nadoknadu ušlo se s 3:3, a onda je Couhaib Driouech u četvrtoj minuti zabio za trijumf 4:3. Za PSV je nastupio i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić čiji je lukavo izveden aut doveo do prvog pogotka PSV-a, kada je fantastičan solo prodor odradio Ismael Saibari. Perišić je igrao do 74. minute kada ga je zamijenio baš kasniji junak Driouech.

