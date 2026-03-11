VIDEO / PSG vodi protiv Chelseaja sjajnim golom mladog Francuza

Nogomet - video 11. ožu 202621:15 0 komentara

U večernjem terminu osmine finala Lige prvaka PSG je poveo protiv Chelseaja golom talentiranog Francuza Bradleyja Barcole. On je sjajno reagirao neometan u kaznenom prostoru te je loptu koja je visoko skakala zahvatio sjajno i od grede pogodio za 1:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

