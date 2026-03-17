VIDEO / PSG razbio Chelsea s ukupnih 8:2 i nastavio lov na drugi uzastopni naslov u Ligi prvaka

(Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images) via Guliver Image

Aktualni pobjednik Lige prvaka PSG lakoćom je došao do četvrtfinala gdje čeka pobjednika susreta u kojem se sastaju Liverpool i Galatasaray. Nakon domaćih 5:2 u Parizu PSG je i drugi put pobijedio Chelsea, ovaj put je u Londonu bilo 3:0.

Ako se Chelsea i nadao nečemu sve je mogao zaboraviti nakon samo četrnaest minuta uzvrata. Toliko je trebalo gostima za dva gola i velikih 2:0, a strijelci su bili Kvaratškelia u šestoj te Barcola u 14. minuti. Nije londonski sastav uspio doći niti do počasnog gola, već se mreža zatresla na drugoj strani. Strijelac za konačnih 3:0 bio je Mayulu u 62. minuti.

