VIDEO / Prpić prvi put startao u prvenstvu za Porto i zaradio crveni karton

Nogomet 10. svi 202621:33 0 komentara

Porto je večeras u 33. kolu portugalske lige izgubio kod AFS-a 3:1, ali to ih ne mora brinuti previše jer su ranije osigurali naslov prvaka. Prvi put u portugalskom prvenstvu u redovima gostujuće ekipe je startao i hrvatski nogometaš Dominik Prpić koji je nakon sat vremena igre zaradio prvi žuti karton, a onda u nadoknadi i drugi te je morao napustiti teren.

