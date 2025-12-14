VIDEO / Prošlog vikenda srušili su Real, a sada su upisali novu pobjedu u prvenstvu

Podijeli :

Celta Vigo je došla do pete prvenstvene pobjede svladavši u nedjelju na svom stadionu Athletic Bilbao s 2-0 u utakmici 16. kola španjolske La Lige.

Švedski napadač Williot Swedberg je u 48. minuti postigao vodeći pogodak za Celtu, a strijelac drugog gola bio je Jones El Abdellaoui u 55. minuti.

Gosti iz Baskije su mogli smanjiti zaostatak u 65. minuti, ali je domaći vratar Ionut Radu obranio kazneni udarac koji je izveo Nico Williams.

Celta je pobjedom došla do 22 boda i na samo bod zaostatka za sedmoplasiranim Athleticom, koji ima i utakmicu više.

Na vrhu ljestvice je Barcelona s 43 boda, sedam više od Real Madrida koji od 21 sat gostuje kod Alavesa.