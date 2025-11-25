VIDEO / Problemi za City i Guardiolu: Leverkusen poveo na Etihadu!

Podijeli :

Manchester City u sklopu 5. kola Lige prvaka dočekuje njemački Bayer Leverkusen, a Pep Guardiola odlučio se ostaviti Joška Gvardiola na klupi. Građani bi s eventualnom pobjedom preuzeli vrh Lige prvaka, no u 23. minuti doživjeli su šok. Kapetan Leverkusena Alejandro Grimaldo nakon lijepe akcije pogodio je za 0:1 na semaforu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.