VIDEO / Prepoznajete li ovo lice na tribinama Tottenhamovog stadiona? Jedna je od najvećih pop zvijezda ikad

U nedjelju popodne je na Tottenhamovom relativno novoizgrađenom stadionu započeo londonski derbi između Tottenhama i Chelseaja. No, tu nije riječ o muškarcima, već o ženama koje su bile u akciji u engleskoj Super ligi. Očekivao se zanimljiv dvoboj u sjevernom Londonu, a već u osmoj minuti vidjeli smo pravu zanimljivost, ne na terenu, nego na tribinama. Realizator prijenosa uočio je tada Madonnu, poznatu američku pjevačicu. Nju inače ne bismo očekivali na nogometnim borilištima, ali postoji razlog za njeno prisustvo na stadionu. Naime, njene posvojene 13-godišinje blizanke Stella i Estere Ciccone članice su akademije Tottenhama pa je Madonna sada vjerna navijačica Spursa. Madonna je inače dan ranije pratila i utakmicu mlađih kategorija, a na susret je zanimljivo, došla Uberom. Kako je na Instagramu naglasila, bila joj je to druga vožnja Uberom u životu.

