VIDEO / Predivna Perišićeva gesta: Vatreni iznenadio djecu tragično stradalog navijača PSV-a

Nizozemski prvak PSV Eindhoven oduševio je javnost posebnom gestom u kojoj je ključnu ulogu imao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.
Od dolaska u Eindhoven, Perišić ne impresionira samo svojim igrama na terenu, već i ponašanjem izvan njega. Obitelj De Koning iz Eindhovena veliki je navijač PSV-a, a djeca posebno obožavaju Perišića. U lipnju su željeli fotografiju sa svojim idolom nakon osvajanja titule, no nisu uspjeli doći do njega.
Ova obitelj je u travnju prerano izgubila oca u nesreći s motociklom. Sestra preminulog obratila se klubu, naglasivši koliko bi nećacima značilo da im se PSV obrati u teškom razdoblju – što je klub i učinio.
PSV ih je pozvao na večeru u klupske prostorije pod izlikom dodjele nagrade, a Perišić se neočekivano pojavio uz njih, izazvavši suze sreće kod djece.
“Čuo sam vašu priču. Žao mi je zbog vašeg oca. Kad sam to čuo, nisam ni sekunde oklijevao doći k vama i podržati vas na trenutak. Uostalom, i vi nas podržavate kad ovdje igramo nogomet. Ovo je najmanje što mogu učiniti za vas. Ostanite jaki. Za svoju majku, djeda i tetku. Nadam se da ćete iz ovoga izvući snagu”, poručio im je Perišić.
Meer dan voetbal ❤️
Een onverwachte verrassing van Ivan Perišić voor een PSV-familie, met een verhaal dat dit moment onvergetelijk maakt ❤️
— PSV (@PSV) October 10, 2025
