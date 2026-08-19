VIDEO / Povratnik u La Ligi se dobro držao protiv Atletica, a onda je bljesnula korejska zvijezda!

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Nogometaši Atletico Madrida novu sezonu La Lige otvaraju protiv povratnika - Malage. Gosti su se nakon čak osam godina vratili u najviši razred španjolskog nogometa te su odlično izgledali kroz prvih 70 minuta protiv jakog protivnika na rasprodanom stadionu Metropolitano. Početnih 0:0 dugo je stajalo na semaforu, a kiks Madriđana u prvom kolu djelovao je sve izglednije. Međutim, u 70. minuti se ukazao sjajni korejski ofenzivac Kang-in Lee. Igrač koji je ovog ljeta pojačao Atletico, sjajno je s desnog krila ušao u sredinu te snažno i precizno pogodio u suprotni kut. Pogledajte gol!